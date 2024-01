Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ubisoft : décroche de -6%, cassure des 21,85E information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 14:21









(CercleFinance.com) - Ubisoft décroche de -6%, actant la cassure du petit support des 21,85E du 10 janvier mais plus important du 24 mars 2023 19,7E du 16 février 2023.

Ubisoft retrouverait un soutien historique au niveau du plancher historique des 18,9E du 31 janvier ou 18,85E du 1er février 2023.





