Ubisoft : décroche de -10%, vers 26,45E

(CercleFinance.com) - Ubisoft ouvre un énorme 'gap' sous 29,42E et décroche de -10%, vers 26,45E après l'émission d'Oceanes pour un montant nominal de 494,5MnsE (ce qui est un mode de refinancement habituel pour cette entreprise).

Ubisoft efface en une seule séance tous les gains des 4 dernières semaines et retombe sur ses niveaux du 30 octobre.

Le titre n'est plus qu'à 1,5% du comblement du 'gap' des 26,1E du 26 octobre, et à 2% du plancher des 25,9E du 25 octobre.



'Les obligations auront une valeur nominale unitaire de 100000 eur



