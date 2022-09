Ubisoft: de nombreuses annonces à la conférence annuelle information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 09:51

(CercleFinance.com) - Les investisseurs décortiquaient ce matin les nombreuses annonces faites ce samedi par Ubisoft à l'occasion de sa conférence annuelle.



L'événement était d'autant plus suivi qu'il intervenait quelques jours après l'officialisation de la montée au capital du géant technologique chinois Tencent.



Lors de cette réunion, baptisée 'Ubisoft Forward', l'éditeur français de jeux vidéo a notamment levé le voile sur le prochain épisode de sa franchise à succès, 'Assassin's Creed Mirage', qui se déroulera dans la ville de Bagdad au 9ème siècle.



A ce titre, le groupe a indiqué qu'il allait s'associer à Netflix afin de créer une adaptation cinématographique d'Assassin's Creed et de développer un jeu mobile exclusif pour les membres Netflix.



Ubisoft a prévu par ailleurs d'offrir trois jeux mobiles exclusifs au service américain de vidéo à la demande, à savoir une suite de 'Valiant Hearts', un nouveau 'Might Quest for Epic Loot', ainsi qu'un jeu 'Assassin's Creed' original.



Les membres de Netflix pourront télécharger ces jeux gratuitement, sans publicités ni achats intégrés, via l'application mobile du groupe californien.



Concernant le reste du catalogue, le jeu de pirates 'Skull and Bones' sortira le 8 novembre sur PC, Xbox Series X|S, PS5, Stadia et Amazon Luna, peu après la sortie de 'Mario + The Lapins Crétins' prévue le 20 octobre sur Nintendo Switch.



Pour fêter le troisième anniversaire de son service d'abonnement Ubisoft+, les utilisateurs pourront obtenir gratuitement un accès à la plateforme sur PC, Stada et Amazon Luna, et ce jusqu'au 10 octobre.



Ce service d'abonnement permet d'accéder à plus de 100 titres Ubisoft, dont quelques 'best sellers' comme 'Assassin's Creed Valhalla' ou 'Far Cry 6'.



A la Bourse de Paris, l'action Ubisoft réagissait peu lundi matin (-0,4%) après avoir décroché de plus de 18% la semaine dernière.



A en croire les analystes, le récent renforcement de Tencent est surtout intéressant pour la famille fondatrice, les frères Guillemot, qui bénéficiera d'une forte prime sur les actions cédées au groupe chinois, sans véritables implications positives pour les actionnaires minoritaires.