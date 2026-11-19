Ubisoft creuse sa perte au 1er semestre et licencie au Canada

( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Ubisoft a vu sa perte s'aggraver au premier semestre, à 254,5 millions d'euros (contre -161,3 millions un an plus tôt), malgré le succès du remake de son jeu vidéo "Assassin's Creed : Black Flag", et va réduire ses effectifs au Canada, a-t-il annoncé jeudi.

Sur les six premiers mois de son exercice décalé (avril à octobre), le groupe français a néanmoins enregistré une hausse de 2,5 % de son chiffre d'affaires, à 673,6 millions d'euros, porté par ce remake de l'un des épisodes les plus appréciés de sa série phare.

Commercialisé en juillet, "+Assassin's Creed Black Flag Resynced+ a dépassé les attentes pour son trimestre de lancement", s'est félicité le directeur financier Frederick Duguet, lors d'un échange avec les journalistes, soulignant que ce titre était "déjà rentable".

De juillet à septembre, Ubisoft, qui compte dans son catalogue d'autres sagas populaires comme "Far Cry" et "Rainbow 6", a ainsi vu ses "net bookings" ("réservations nettes", soit les ventes hors revenus différés) atteindre 389 millions d'euros (contre 370 millions attendus), mais ils ressortent toutefois en baisse de 21 % sur un an.

En prenant en compte l'ensemble du semestre, leur recul s'établit à 16,5 %, à 644,7 millions d'euros.

Ubisoft maintient par ailleurs son anticipation d'un "net bookings" et d'une marge opérationnelle en baisse "d'un pourcentage à un chiffre élevé" pour l'intégralité de son exercice fiscal.

Il prévoit de commercialiser début décembre "Rayman Legends Retold", remake d'un titre de 2013 mettant en scène sa mascotte cartoonesque dénuée de bras et de jambes.

Le groupe, qui emploie environ 4.500 personnes au Canada, va en outre supprimer 166 postes au sein de ses studios à Montréal et à Québec pour "aligner (ses) ressources sur les priorités de production actuelles et les besoins de l’entreprise".

Mi-octobre, il avait aussi annoncé son intention de fermer son studio RedLynx à Helsinki et de supprimer 70 postes au sein de sa branche à Singapour.

Alors qu'il envisage d'achever sa grande réorganisation interne en janvier avec l'arrivée d'un dernier directeur pour l'un de ses "maisons de créations" — les nouvelles entités dans lesquelles Ubisoft a réparti ses studios à travers le monde — , le groupe réalise aussi un vaste plan qui doit entraîner une réduction de ses coûts fixes.

Il a réduit ses effectifs de près de 1.100 employés au premier semestre et compte désormais 15.500 salariés. Au total, l'entreprise s'est séparée d'un quart de ses effectifs depuis septembre 2022.