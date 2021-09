Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft : Crédit Agricole CIB repasse en dessous des 10% information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 12:29









(CercleFinance.com) - La société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a déclaré avoir franchi en baisse, le 27 août 2021, le seuil de 10% du capital de la société Ubisoft Entertainment et détenir 11 596 342 actions société Ubisoft Entertainment représentant autant de droits de vote, soit 9,37% du capital et 8,55% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte de la restitution de titres empruntés.

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris +0.40%