Ubisoft : confirme son objectif de résultat opérationnel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires IFRS15 s'élève à 751,3 ME au premier semestre 2021-22, en baisse de 0,7% (hausse de 1,1% à taux de change constants) par rapport aux 757,0 ME réalisés au premier semestre 2020-21. Il est en hausse de 7,7% (9,8% à taux de change constants) par rapport aux 697,5 ME réalisés au premier semestre 2019-20.

Le chiffre d'affaires IFRS15 du deuxième trimestre 2021-22 s'élève à 398,5 ME, en hausse de 20,9% (21,1% à taux de change constants), par rapport au deuxième trimestre 2020-21.

Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à 0,9 ME, soit un résultat par action (dilué) IFRS de 0,01E. Ils s'étaient respectivement élevés à 21,1 ME et 0,17E sur le premier semestre 2020-21 et à 0,9 ME et 0,01 E au premier semestre 2019-20.

' Le net bookings du troisième trimestre 2021-22 est attendu entre 725 ME et 780 ME. Pour l'exercice 2021-22, le Groupe confirme son objectif de résultat opérationnel non-IFRS attendu entre 420 ME et 500ME. Le net bookings est désormais attendu entre stable et légère baisse par rapport à l'objectif précédent d'une croissance à un chiffre ' indique le groupe.