L'éditeur français de jeux vidéo a enregistré un net bookings de 644,7 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2026-2027, clos le 30 septembre 2026, en recul de 16,5 % sur un an. Au deuxième trimestre, de juillet à septembre, cet indicateur a toutefois atteint 389 millions d'euros, dépassant les quelque 370 millions anticipés par le groupe, grâce notamment au succès commercial d'Assassin's Creed Black Flag Resynced et à la bonne tenue du reste de son catalogue.

Ubisoft souligne également les premiers effets positifs de sa nouvelle organisation, désormais pleinement déployée. En parallèle, Ubisoft poursuit son programme de réduction des coûts, avec une baisse de 6 % de ses coûts fixes au premier semestre, à 660 millions d'euros, et une diminution de ses effectifs d'environ 1 100 personnes sur la période.

Pour le troisième trimestre, couvrant la période d'octobre à décembre 2026, le groupe table sur un net bookings d'environ 250 millions d'euros. Il confirme par ailleurs ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, qui s'achèvera le 31 mars 2027, anticipant un recul de son net bookings de l'ordre de 7 % à 9 %, une marge opérationnelle non-IFRS négative dans les mêmes proportions et une consommation de trésorerie disponible plafonnée à 500 millions d'euros.

À plus long terme, Ubisoft prévoit un retour à un résultat opérationnel non-IFRS et à une génération de trésorerie disponible positifs dès l'exercice 2027-2028, porté notamment par un calendrier de sorties renforcé autour de ses principales franchises, dont Assassin's Creed, Far Cry et Ghost Recon.