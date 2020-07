Ubisoft : confirme ses objectifs pour l'exercice 2020-2021

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires IFRS15 s'élève à 427,3 ME au premier trimestre 2020-21, en croissance de 17,6% (16,6 % à taux de change constants) par rapport aux 363,4 ME réalisés au premier trimestre 2019-20.

Le net bookings du premier trimestre 2020-21 s'élève à 410,0 ME, supérieur à l'objectif d'environ 335,0 ME et en hausse de 30,5% (29,3 % à taux de change constants) par rapport aux 314,2 ME réalisés au premier trimestre 2019-20.

La Société confirme ses objectifs pour l'exercice 2020-2021. Le groupe vise un net bookings entre 2 350 ME and 2 650 ME et u résultat opérationnel non-IFRS attendu entre 400 ME et 600 ME.