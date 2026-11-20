Un événement Ubisoft (crédit photo : Ubisoft )

Ubisoft UBIP.PA recule en Bourse vendredi après avoir annoncé la veille un objectif de chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour son troisième trimestre, le développeur français de jeux vidéo affichant par ailleurs des résultats semestriels jugés "décevants" par les analystes.

Vers 09h31 GMT, l'action Ubisoft chutait de 11,49% à 3,69 euros.

Le groupe prévoit un chiffre d'affaires net d'environ 250 millions d'euros pour le troisième trimestre, largement inférieur à l'estimation consensuelle de 361 millions citée par le courtier TD Cowen.

Le chiffre d'affaires net d'Ubisoft au deuxième trimestre a reculé de 20,8% en glissement annuel pour s'établir à 388,9 millions d'euros, mais s'est révélé supérieur à ses prévisions d'environ 370 millions d'euros.

TP Icap Midcap relève toutefois que "la perte opérationnelle se creuse davantage que prévu et la consommation de trésorerie reste très élevée."

Le résultat opérationnel IFRS du groupe atteint -189,2 millions d'euros sur le semestre, et le résultat net part du groupe IFRS -254,5 millions d'euros. Le free cash-flow ressort à -338,1 millions d'euros sur le semestre, contre -250,7 millions d'euros un an plus tôt.

Les analystes de Morningstar ont déclaré que les faibles résultats du premier semestre n'étaient pas en soi une surprise, mais ont averti que les performances devaient "s'améliorer sensiblement" au second semestre pour qu'Ubisoft puisse respecter ses prévisions annuelles réitérées.

La société de courtage a ajouté que ce qu'elle qualifie de "manque de transparence habituel" contribuait à alimenter les inquiétudes, citant le manque de détails concernant ses efforts de restructuration et ses futurs projets de refinancement de la dette.

TP Icap Midcap souligne également que les résultats de fin d'année seront "pénalisés" par les nouvelles sorties, un constat partagé par les TD Cowen, qui estime que "la direction semble adopter une position très prudente quant à l'impact potentiel de GTA VI sur les ventes de fin d'année."

Après 13 ans d'attente, le jeu "Grand Theft Auto VI" de Rockstar Games est sorti cette semaine dans une effervescence générale. Il est estimé que le jeu devrait rapporter 2 milliards de dollars rien que le premier jour de sa mise en vente.

"Il convient de noter que Rainbow Six Siege semble avoir beaucoup mieux résisté cette année que d'habitude face à la sortie annuelle de Call of Duty ; reste à savoir si cela continuera d'être le cas maintenant que GTA VI est sorti", ajoute TD Cowen.

(Rédigé par Etienne Breban, avec la contribution de Jakob Van Calster, édité par Augustin Turpin)