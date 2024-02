Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ubisoft: chiffre d'affaires trimestriel en repli de 21,5% information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 17:58









(CercleFinance.com) - Ubisoft publie un chiffre d'affaires (IFRS 15) du troisième trimestre de son exercice 23/24 de 606,4 ME, en baisse de 21,5 %.



Le net bookings du troisième trimestre s'élève à 626,2 ME, légèrement supérieur à l'objectif du Groupe d'environ 610 ME et en baisse de -13,8 %.



' Ce trimestre a été marqué par une dynamique positive et marque le début de notre redressement vers la création et la livraison régulière de jeux de grande qualité et persistants ', assure Yves Guillemot, co-fondateur et Président directeur général.



Le groupe confirme ses objectifs financiers de ' forte croissance du net bookings et de résultat opérationnel non-IFRS d'environ 400 ME ' pour l'exercice 23/24.



Ubisoft précise que le net bookings du quatrième trimestre est attendu 'en forte hausse', ce qui conduira à 'un net bookings annuel record'.



La société ajoute que l'étendue du line-up pour l'exercice 2024-25 sera révélée en mai et comprendra notamment Assassin's Creed codename Red et Star Wars Outlaws du côté premium et The Division Resurgence et Rainbow Six Mobile du côté free-to-play.







Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris +2.57%