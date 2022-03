Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft : cassure des 40E, replonge sous les 38E information fournie par Cercle Finance • 15/03/2022 à 15:03









(CercleFinance.com) - Ubisoft déclenche un gros signal baissier sous 40E et replonge sous les 38E (plancher du 24 mars 2017, ex-zénith de mi-août 2016) en direction des 30E, ex-plancher de fin octobre 2016 à début février 2017.





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris -6.48%