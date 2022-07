Ubisoft: baisse de 9,8% du CA au 1er trimestre 2022-23 information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 17:47

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires IFRS15 s'élève à 318,2 ME au premier trimestre 2022-23, en baisse de 9,8% (13,9 % à taux de change constants) par rapport aux 352,8 ME du premier trimestre 2021-22.



Le net bookings s'élève à 293,3 ME, supérieur à l'objectif d'environ 280,0 ME et en baisse de 10,0% (14,2% à taux de change constants) par rapport aux 326,0 ME réalisés au premier trimestre 2021-22.



Le net bookings du deuxième trimestre 2022-23 est attendu aux alentours de 270,0 ME.



' La Société continue de s'attendre à une croissance significative du net bookings et confirme son objectif de résultat opérationnel non-IFRS aux alentours de 400 ME pour l'année 2022-23 ' indique le groupe.