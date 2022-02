Ubisoft: baisse de 17,7% du chiffre d'affaires sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 17:48

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires IFRS15 s'élève à 665,9 ME au troisième trimestre 2021-22, en baisse de 31,0% (31,8% à taux de change constants) par rapport aux 965,1 ME réalisés au troisième trimestre 2020-21.



Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois ressort à 1 417,2 ME, en baisse de 17,7% (17,3% à taux de change constants) par rapport aux 1 722,1 ME réalisés sur les neuf premiers mois 2020-21.



Le net bookings du troisième trimestre 2021-22 est de 746,1 ME, en ligne avec l'objectif compris entre 725,0 ME et 780,0 ME et en baisse de 25,5% (26,1 % à taux de change constants) par rapport aux 1 001,0 ME réalisés au troisième trimestre 2020-21.



Le net bookings des neuf premiers ressort à 1 464,3 ME, en baisse de 16.6% (16,2% à taux de change constants) par rapport aux 1 755,7 ME réalisés sur les neuf premiers mois 2020-21.



Le Groupe confirme son objectif de net bookings attendu entre stable et légère baisse et son objectif de résultat opérationnel non-IFRS attendu entre 420 ME et 500 ME.