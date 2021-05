Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft : amorce un rebond sur 54,4E, 60,5E en ligne de mire Cercle Finance • 18/05/2021 à 17:37









(CercleFinance.com) - Ubisoft amorce un rebond sur 54,4E et devrait tenter de remonter combler 'gap' de rupture ouvert sous 60,48E. En cas de plafonnement sous 59,78E (ex-plancher du 6 mai), Ubisoft se dirigerait vers un retracement du plancher des 49,5E du 7 au 19 novembre 2019... support à préserver absolument.

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris +5.04%