Ubisoft affiche une perte de 139 millions d'euros (IFRS) au premier semestre 2022-2023

(AOF) - Au premier semestre 2022-2023, les net bookings d'Ubisoft sont en recul de 2,6% à 699,4 millions par rapport au premier semestre 2021-2022. Le résultat opérationnel de l'entreprise affiche une perte de 215,3 millions d'euros (139 millions d'euros en non-IFRS). Ubisoft a confirmé ses objectifs 2022-23 qui reposent sur une croissance significative des net bookings et un résultat opérationnel non-IFRS de 400 millions d'euros. L'entreprise a par ailleurs mis en œuvre son plan d'optimisation des coûts.

Ubisoft souligne dans sa publication l'accélération de la reconnaissance des revenus du partenariat de licensing sur mobile et le fait que le nombre de joueurs uniques actifs et Monthly Active Users soit stable au premier semestre.

Frédérick Duguet, directeur financier, a déclaré " Les résultats du premier semestre reflètent notamment l'amortissement accéléré de la R&D, y compris pour les projets annulés déjà annoncés, alors que nous nous concentrons sur nos plus grandes opportunités. (...) En plus de ce lancement et des autres sorties de jeux et contenus additionnels, un contributeur important de ce semestre sera notre partenariat de licensing sur mobile. "

Yves Guillemot, co-fondateur et président directeur général, a ajouté : "Dans le cadre de notre objectif d'atteindre 2 milliards d'euros de net bookings combinés par an pour nos trois plus grandes marques à horizon cinq ans, nous avons dévoilé notre roadmap ambitieuse pour la marque Assassin's Creed, qui a reçu une réponse particulièrement enthousiaste de la part des fans. (...) En septembre, l'objectif étant de faire croître notre collaboration d'affaires avec Tencent et d'apporter de la stabilité à la Société, nous avons élargi le concert. Ceci est essentiel pour réaliser notre plein potentiel de création de valeur avec une croissance significative du net bookings et du résultat opérationnel au cours des prochaines années. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Troisième éditeur mondial indépendant de jeux vidéo créé en 1986, détenant les franchises phares Assassin’s Creed, Just Dance, Watch Dogs, Far Cry et les séries Tom Clancy (The Division, Splinter Cell, Ghost Recon, Rainbow 6…) ;

- Chiffre d'affaires de 2,1 Mds€ réparti entre l’Amérique du nord pour 50 %, l’Europe pour 37 % et l’Asie-Pacifique pour 11 % ;

- 5 forces pour le modèle d’affaires : détention de la totalité des marques, intégration des nouveautés technologiques dans la politique R&D, maîtrise de la production interne à 96 %, montée en puissance de la récurrence des revenus (64 % apportés par le « back catalogue ») et de la rentabilité via la digitalisation ;

- Capital détenu par 2 actionnaires de référence - 15,9 % du capital et 23,3 % des droits de vote par les frères fondateurs et la famille Guillemot et 4 % par les salariés, Yves Guillemot étant président directeur général du conseil d'administration de 11 membres ;

- Bilan solide, avec 1,8 Md€ de capitaux propres, 283 M€ de dette nette.

Enjeux

- Priorités stratégiques :

- bâtir des franchises majeures à l’image de Assassin’s Creed, Far Cry et Tom Clancy’s Rainbow Six (plus de 300 M€ de net booking chacun),

- accroître la récurrence de l’activité (back-catalogue représentant 50 % du net-booking à fin mars 2022),

- transformer l’organisation : allocation des capitaux, nouveau cadre pour la gestion des marques, des productions et des technologies ;

- Stratégie d'innovation menée par les départements Knowledge management et Groupe technologique d'une part, l'Innovation Lab d'autre part : ouverture sur l'animation et le cinéma via Motion Pictures (série Les lapins crétins) / développement du streaming et du cloud gaming / soutien aux start-up (6 à 10 incubées chaque année);

- Stratégie environnementale pilotée par le Bilan BEGES :

- recours aux énergies renouvelables pour les data centers français et canadiens,

- séquestration des émissions de GES et réduction des émissions par employé de 8,8 % en mars 2024 vs à 2019 ;

- Retombées de l’intégration de Ketchapp dont certains jeux seront intégrés dans le portable Weixin -980 millions d’utilisateurs- du chinois Tencent et développement d’un nouveau jeu Starwars avec Lucasfilm Game ;

- Visibilité de l’activité avec un carnet de commandes égal au chiffre d’annuaires annuel ;

- Puissance de production via l’organisation « Lead associate » des 45 studios de création, et technologies de pointe (Anvil et Snowdrop pour les moteurs, Ubisoft connect et I3D.net pour la distribution, Web3, Voxel et cloud computing avec Scalar…).

Défis

- Forte saisonnalité de l’activité : ventes concentrées entre septembre et janvier d’où la clôture des comptes à fin mars ;

- Ambitions dans la production de films et séries avec la nouvelle division Film&Television ;

- Exercice en cours ambitieux avec un mélange de sorties Free-to-Play (avec le nouvel épisode de The Division sur mobile) et de jeux premium - Frontiers of Pandora tiré d’Avatar, le nouvel épisode de Mario + Lapins Crétins, la nouvelle license Skull & Bones ;

- Objectif 2022-2023 d’un net booking en croissance significative et d’un bénéfice opérationnel presque doublé autour de 400 M€ après un net booking de 280 M€ au 1er trimestre.

Série d'acquisitions

Début 2022, Microsoft a procédé au rachat de l'éditeur américain Activision Blizzard (franchises " Call of Duty ", " World of Warcraft " et " Candy Crush ") pour 69 milliards de dollars. Cela constitue la plus importante opération de fusion-acquisition jamais réalisée dans la tech. Suite à cette opération, Microsoft va devenir le troisième plus grand acteur de l'industrie en termes de chiffre d'affaires derrière le chinois Tencent et le japonais Sony. Ce dernier a récemment acquis Bungie, créateur de la franchise " Halo ", pour 3,6 milliards de dollars. Quant à l'éditeur américain Take-Two (derrière les titres phares " Grand Theft Auto " et " Red Dead Redemption ") il a repris Zynga, l'un des plus grands intervenants du jeu vidéo mobile avec des franchises comme " Farmville ", " Empires & Puzzles " et " Words With Friends ". L'opération s'est faite sur la base d'une valorisation de 12,7 milliards de dollars.