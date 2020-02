Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft : acquisition de 75% de Kolibri Games Cercle Finance • 03/02/2020 à 09:07









(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce l'acquisition de 75% de Kolibri Games, un éditeur de premier plan de jeux mobiles free-to-play et l'un des leaders dans les jeux de type 'idle', permettant au groupe d'accroitre l'envergure de ses opérations dans cette catégorie en croissance. Basé à Berlin avec une centaine de talents, Kolibri Games a développé Idle Miner Tycoon, jeu téléchargé par plus de 104 millions de joueurs dans le monde et qui a bénéficié de plus de 160 mises à jour de contenus additionnels depuis son lancement en 2016. Cette acquisition a été finalisée le 31 janvier et il est prévu qu'elle ait un effet relutif sur les résultats d'Ubisoft. Les accords prévoient que le Français puisse porter progressivement sa participation à 100% au cours des quatre prochaines années.

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris -0.06%