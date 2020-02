UBISOFT a acquis Kolibri Games

(AOF) - Ubisoft a acquis 75 % de Kolibri Games, un éditeur de de jeux mobiles free-to-play et l'un des leaders dans les jeux de type " idle ". Ubisoft accroit ainsi l'envergure de ses opérations dans cette catégorie en croissance, après l'acquisition de Green Panda Games en 2019. Basé à Berlin en Allemagne, Kolibri Games a développé et publié Idle Miner Tycoon, un jeu téléchargé par plus de 104 millions de joueurs dans le monde et qui a bénéficié de plus de 160 mises à jour de contenus additionnels depuis son lancement en 2016.

Le studio est composé d'une équipe d'une centaine de talents qui apportera à Ubisoft son savoir-faire reconnu dans le développement de jeux et services live sur mobile.

Cette acquisition a été finalisée le 31 janvier 2020 et il est prévu qu'elle ait un effet relutif sur les résultats d'Ubisoft. Les accords prévoient qu'Ubisoft puisse porter progressivement sa participation à 100 % au cours des quatre prochaines années.