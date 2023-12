Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ubisoft : -8% vers 22,2E information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 10:05









(CercleFinance.com) - La périodes fêtes est généralement un temps fort pour les éditeurs de jeux vidéo mais pas pour Ubisoft qui dévisse de -8% vers 22,2E : la mauvaise surprise vient de Chine qui veut restreindre encore davantage le temps que les 'gamers' peuvent passer les manettes à la main.

La cassure du support des 22,32E (support du 12/12) pourrait déboucher sur une glissade vers 21,2E (ex résistance du 9 février) puis 19,7E.





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris -6.27%