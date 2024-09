Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ubisoft : -6%, franche cassure du support des 16,6E information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 12:38









(CercleFinance.com) - Ubisoft dévisse -6%, validant une franche cassure du support des 16,6E (avec un nouveau plancher annuel et même depuis 2015) inscrit à 16,15E) alors que les ventes du jeu blockbuster Star Wars démarrent fort sur Amazon, mais pas assez fort aux yeux du marché.

Le titre retombe sur des niveaux plus observés depuis mi-septembre... 2015.

En-deça de 16E, le prochain objectif serait 14,9E, support testé le 7/7/2015.





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. 16,30 EUR Euronext Paris -5,18%