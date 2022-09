Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Ubisoft: -18% vers 36E, érase tous ses gains depuis le 22/04 information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 14:33

(CercleFinance.com) - Ubisoft (-18%) perd beaucoup de son attrait spéculatif après l'annonce de la prise de participation minoritaire de Tencent au capital de Guillemot Brothers Limited.

Le groupe chinois réalise un investissement qui s'élève à 300 ME (200 ME d'acquisition de titres et 100 ME d'augmentation de capital), ce qui est une goutte d'eau par rapport à la taille de ce conglomérat, également éditeur de jeux vidéo.

Ubisoft qui pulvérise le support des 39,6E des 15 et 27 juillet retombe vers 36,05E, effaçant tous ses gains depuis le 22 avril et les 1ères rumeurs de montée au capital de Tencent.

Le principal support se situe à 34,5E/34,1E, le plancher annuel du 21 avril.