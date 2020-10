Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft : -10% vers 73,7E, objectif 73,06E. Cercle Finance • 30/10/2020 à 13:22









(CercleFinance.com) - Ubisoft plonge de -10% vers 73,7E, l'éditeur décale la sortie de 2 nouveaux jeux, re-confinement oblige. Le titre ouvre un 'gap' sous les 80,9E et efface tous ses gains depuis le 25 septembre. Le prochain objectif sera le comblement du 'gap' 73,06E du 21 septembre puis le test des 72E.

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris -7.52%