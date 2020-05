Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubi-Soft : revient tester le support des 66E Cercle Finance • 15/05/2020 à 10:15









(CercleFinance.com) - Ubi-Soft revient tester le support des 66E (multiples impacts du 27 mars au 5 mai... et de nouveau ce 15 mai. En cas d'enfoncement, la dernière oscillation entre 74 et 66E induit un risque de rechute vers 58E, un support testé le 19 mars.

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris -1.99%