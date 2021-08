Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber : vers un emprunt obligataire de 1,5 milliard de dollars information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 14:39









(CercleFinance.com) - Uber Technologies, le géant américain des services de véhicules de transport (VTC), a annoncé lundi qu'il comptait émettre un emprunt obligataire de 1,5 milliard de dollars. Dans un communiqué, le groupe de San Francisco explique que l'emprunt devant arriver à échéance 2029 est destiné à financer l'acquisition de la plateforme logistique technologique Transplace par Uber Freight, sa filiale de transport de marchandises par camion.

Valeurs associées UBER TECH NYSE 0.00%