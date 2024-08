Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Uber: une amende infligée aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - L'autorité néerlandaise de protection des données annonce avoir infligé une amende de 290 millions d'euros à Uber, en raison d'une violation grave du règlement général sur la protection des données (RGPD), à laquelle la plateforme a toutefois mis fin entretemps.



Elle a en effet constaté qu'Uber avait transféré, durant plus de deux ans, des données personnelles de chauffeurs de taxi européens vers les États-Unis et n'avait pas protégé de manière appropriée les données en ce qui concernait ces transferts.



'Il s'agissait des données de compte et des licences de taxi, mais aussi des données de localisation, des photos, des données de paiement, des documents d'identité et, dans certains cas, même des données pénales et médicales des conducteurs', précise-t-elle.





