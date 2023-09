Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber: un nouveau directeur financier nommé information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - La plateforme de VTC et de livraison de repas Uber Technologies annonce l'arrivée de Prashanth Mahendra-Rajah au sein du groupe, en tant que nouveau directeur financier, une nomination qui prendra effet le 13 novembre.



Actuellement directeur financier d'Analog Devices, il a défini la stratégie financière et supervisé l'organisation financière mondiale de l'entreprise, avec la responsabilité de la gestion financière, de la planification, des contrôles et des rapports.



Avant de rejoindre ce fabricant de semiconducteurs, Prashanth Mahendra-Rajah était directeur financier de Wabco Holdings, après avoir occupé d'autres postes de direction financière chez Applied Materials, Visa et United Technologies.





Valeurs associées UBER TECH NYSE +2.01%