Uber : un Ebitda ajusté positif dès le troisième trimestre ?

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Grâce au travail inlassable de l'équipe, nous n'avons pas seulement développé notre leadership mondial à la fois dans le domaine de la mobilité et de la livraison ; nous l'avons fait de manière plus rentable que jamais ", a ajouté le dirigeant.

" On dit que la crise engendre des opportunités et cela a certainement été le cas pour Uber au cours des 18 derniers mois ", a déclaré Dara Khosrowshahi, le directeur général d'Uber.

En outre, pour le quatrième trimestre, le groupe vise désormais un Ebitda ajusté compris entre 0 et 100 millions de dollars, contre un " Ebitda ajusté positif " auparavant.

(AOF) - Uber roule à vive allure ce mardi en préouverture des marchés actions américains. Dans un document réglementaire transmis à la SEC, le géant de la réservation de voiture avec chauffeurs (VTC) a prévenu qu’il pourrait dégager lors du troisième trimestre le premier bénéfice ajusté de son histoire. Uber table en effet sur un Ebitda ajusté compris entre -25 et +25 millions de dollars sur la période, alors que la précédente prévision était une perte inférieure à 100 millions de dollars.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.