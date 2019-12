Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber : Travis Kalanick quitte le conseil d'administration Cercle Finance • 27/12/2019 à 11:24









(CercleFinance.com) - Uber Technologies a déclaré que le co-fondateur Travis Kalanick démissionnerait du conseil d'administration de la société, à compter du 31 décembre 2019, pour se concentrer sur ses nouvelles activités commerciales et philanthropiques. 'Il semble que ce soit le bon moment pour moi de me concentrer sur mes activités actuelles et mes activités philanthropiques', a déclaré Kalanick dans un communiqué.

Valeurs associées UBER TECH NYSE +0.62%