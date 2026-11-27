Uber Technologies, Inc. annonce avoir sécurisé 87,13% du capital du groupe allemand spécialisés dans la livraison de repas, à l'issue de son offre de rachat. Le groupe américain prévoit de conclure l'opération au second semestre 2027.

L'offre, lancée par sa filiale Uber International Technologies II Corporation, visait toutes les actions de Delivery Hero que celle-ci ne détenait pas déjà. La période supplémentaire accordée aux actionnaires pour accepter l'offre s'est achevée le 24 novembre à minuit, heure de Francfort.

"Nous nous réjouissons du fort soutien des actionnaires de Delivery Hero, qui conforte la confiance déjà exprimée par le directoire et le conseil de surveillance de l'entreprise", a déclaré Dara Khosrowshahi, directeur général d'Uber. Il estime que le rapprochement profitera aux clients, aux commerçants et aux personnes qui travaillent via les plateformes.

Le rachat reste soumis au feu vert des autorités

Uber doit encore obtenir l'aval des autorités de la concurrence et les autres autorisations prévues par l'offre. Le groupe indique que ces décisions pourraient prendre du retard ou que les autorités pourraient imposer des conditions qui réduiraient les bénéfices attendus du rachat.