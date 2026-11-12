Uber se met au vert avec Tractor Supply

Uber Technologies annonce un nouveau partenariat national permettant aux clients d'accéder, via sa plateforme, aux produits de Tractor Supply, notamment des aliments pour animaux, des produits de soins animaliers, des articles de jardinage, des outils et des équipements de plein air.

Grâce à cet accord, les clients américains peuvent désormais commander des produits via Uber, Uber Eats et Postmates auprès de près de 2 500 magasins Tractor Supply répartis à travers les États-Unis et se les faire livrer directement à domicile, à la demande.

Qu'il s'agisse de renouveler leurs stocks d'aliments et de produits de soins pour animaux, d'acheter des articles de jardinage ou de se procurer des outils pour un projet de fin de semaine, ce partenariat offre aux clients une nouvelle façon de faire leurs achats chez Tractor Supply.

"Notre partenariat avec Tractor Supply montre que la livraison à la demande peut répondre à des besoins qui vont bien au-delà des repas et des courses alimentaires", souligne Nathan Bernheim, responsable des partenariats avec les distributeurs chez Uber.

Pour célébrer le lancement de ce service, les clients peuvent bénéficier, dès aujourd'hui, d'une réduction de 20 USD sur les commandes Tractor Supply d'un montant égal ou supérieur à 60 USD, sous réserve des conditions de l'offre.