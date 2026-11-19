Uber Technologies annonce l'arrivée, pour la première fois, des pièces automobiles sur sa plateforme grâce à un nouveau partenariat avec AutoParts.com, permettant aux clients américains d'accéder à des pièces provenant de près de 7 000 points de vente partenaires de ce distributeur spécialisé.

Grâce à la place de marché et au réseau logistique d'AutoParts.com, qui regroupent les stocks de distributeurs, de fournisseurs indépendants et de points de vente à travers le pays, les clients américains pourront bénéficier d'une livraison à la demande ou programmée de pièces automobiles via Uber Eats.

Qu'il s'agisse de réparations imprévues ou d'entretien courant, ce partenariat permet aux clients de se procurer les pièces automobiles dont ils ont besoin sans avoir à effectuer de déplacement supplémentaire. Ce lancement marque également une nouvelle étape dans l'expansion de la place de marché d'Uber.

Pour célébrer ce lancement, Uber Eats propose une réduction de 20% sur les commandes AutoParts.com d'au moins 60 USD, dans la limite de 20 USD de remise. Les membres Uber One continueront de bénéficier de frais de livraison de 0 USD sur les commandes éligibles, ainsi que d'autres avantages exclusifs.