Uber: renoue avec les bénéfices au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 16:28

(CercleFinance.com) - Uber publie un chiffre d'affaires de 5,7 Mds$ au titre du 4e trimestre 2021, soit une hausse de 82% à change constant par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le montant brut des réservations a progressé de 50%, à 25,8 Mds$.

La société constate par ailleurs une hausse de 27% du nombre de compte actifs (118 millions au 4e trimestre 2021), et une hausse de 23% du nombre de voyages (1,7 milliard).



Par conséquent, Uber enregistre un bénéfice net trimestriel de 892 M$, effaçant presque la perte enregistrée un an plus tôt de 968 M$.

L'EBITDA ajusté ressort à 86 M$ au 4e trimestre, contre -454M$ un an plus tôt.



Le BPA trimestriel ressort ainsi à 0.46$, contre -0.54$ un an plus tôt.



Sur l'ensemble de l'exercice 2021, Uber constate une hausse de 54% à change constant de son chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, à 17.4 Mds$, tandis que le montant brut des réservations augmente de 53%, à 90.4 Mds$.



Entre 2020 et 2021, l'EBITDA ajusté est passé de -2.5 Mds$ à -774 M$.

Dans ce contexte, la société enregistre une perte de 496 M$ en 2021, cependant bien moins importante qu'en 2020 (6.7 Mds$ de perte). Le BPA ressort ainsi à -0.26$ contre -3.86$ un an plus tôt.



Pour le 1er trimestre de l'exercice 2022, Uber anticipe des réservations brutes comprises entre 25 et 26 Mds$ ainsi qu'un EBITDA ajusté compris entre 100 et 130 M$.