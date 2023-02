Uber: renforce son partenariat avec Google information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 16:59

(CercleFinance.com) - Uber a choisi Google pour soutenir la modernisation de son infrastructure de nuage de données et réinventer l'expérience client pour les utilisateurs, les conducteurs et les commerçants d'Uber.



Dans le cadre du partenariat, Uber migrera certaines des infrastructures les plus essentielles de l'entreprise vers Google Cloud et sera en mesure de tirer parti des capacités de Google, y compris Ads et Google Maps Platform, moderniser son architecture et accélérer le développement d'applications.



Les entreprises prévoient également d'approfondir leur collaboration en matière d'ingénierie pour livrer de nouvelles innovations.



'Notre partenariat avec Google s'articule autour d'un engagement commun à mettre l'expérience client au premier plan de tout ce que nous faisons', a déclaré Dara Khosrowshahi, directeur général d'Uber.



'Nous avons hâte d'élargir notre collaboration avec Uber pour déployer notre infrastructure infonuagique, notre intelligence artificielle, notre analyse de données et nos solutions de réseautage de pointe', a déclaré Sundar Pichai, directeur général de Google et d'Alphabet.