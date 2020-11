Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber : recul du CA trimestriel et du nombre de voyages Cercle Finance • 06/11/2020 à 15:19









(CercleFinance.com) - A l'issue du 3e trimestre 2020, Uber a vu son chiffre d'affaires décroître de 18% par rapport à la même période un an plus tôt, selon les statistiques publiées par le spécialiste du service de transport. L'EBITDA ajusté recule de 7% entre le 3e trimestre 2019 (-585 millions de dollars) et le 3e trimestre 2020 (-625 millions de dollars) Le nombre de voyages a décliné de 35% dans le même temps, passant de 1,77 milliard à 1,15 milliard au 3e trimestre 2020. 'Grâce à une exécution solide continue et à une discipline des coûts, nous restons confiants dans notre capacité à atteindre une rentabilité trimestrielle de l'EBITDA ajusté avant la fin de 2021', a déclaré Nelson Chai, le directeur financier.

Valeurs associées UBER TECH NYSE +7.24%