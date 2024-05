Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Uber: rachat de foodpanda à Taïwan information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Uber Technologies annonce un accord avec Delivery Hero pour lui racheter son activité de livraison foodpanda à Taïwan pour 950 millions de dollars. Soumise aux approbations et conditions habituelles, la transaction devrait être finalisée au premier semestre 2025.



'Cette acquisition rassemblera les bases complémentaires de commerçants, de partenaires de livraison et de consommateurs des entreprises dans une seule application, créant ainsi une valeur significative', met en avant le groupe américain.



Par ailleurs, les deux plateformes de services de livraison ont également conclu un accord par lequel Uber achètera pour 300 millions de dollars d'actions ordinaires nouvellement émises de Delivery Hero.





