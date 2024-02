Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Uber: projet de rachat de 7 Mds$ d'actions information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 13:01









(CercleFinance.com) - Uber fait savoir que son conseil d'administration a autorisé le rachat d'un montant maximum de 7 milliards de dollars d'actions ordinaires de la société.



' L'autorisation accordée aujourd'hui à notre tout premier programme de rachat d'actions est un vote de confiance dans la solide dynamique financière de l'entreprise. Nous serons attentifs au rythme de notre rachat, en commençant par des actions qui compensent partiellement la rémunération à base d'actions, et en travaillant à une réduction constante du nombre d'actions ', a déclaré Prashanth Mahendra-Rajah, directeur financier.



Par ailleurs, l'équipe de direction de l'entreprise présentera aujourd'hui une vue actualisée de sa stratégie, du cadre financier et des plans d'allocation de capital de la firme.





