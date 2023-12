Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber: prochaine intégration sur le S&P 500, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 17:10









(CercleFinance.com) - Uber Technologies va intégrer dès ce mois-ci le S&P 500, l'indice de référence des gérants américains, une consécration pour le groupe technologique de San Francisco dont le cours de Bourse grimpait en réaction de plus de 4%.



S&P Dow Jones Indices a annoncé vendredi soir qu'Uber ferait son entrée dans l'indice à compter du lundi 18 décembre, avant l'ouverture des échanges.



Avec un gain de 145% cette année, la capitalisation boursière du spécialiste de la mobilité atteint près de 123 milliards de dollars, non loin d'un plus haut historique.



Cette inclusion intervient alors qu'Uber Technologies n'a cessé d'améliorer sa rentabilité ces derniers temps, le groupe ayant dégagé un bénéfice net de 221 millions de dollars au titre du troisième trimestre.



Le titre progressait de 4,4% lundi en début de matinée à la Bourse de New York.





Valeurs associées UBER TECH NYSE +4.99%