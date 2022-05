Uber: perte de 5.9 Mds$ au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 15:22

(CercleFinance.com) - Uber annonce un chiffre d'affaires de 6,8 Mds$ au titre du premier trimestre 2022, en hausse de 141% à changes constants par rapport à la même période un an plus tôt (2,9 Mds$). L'activité est portée par une hausse de 17% du nombre d'utilisateurs actifs dans le mois, ce chiffre étant passé de 98 à 115 millions.



Logiquement, le nombre de courses effectuées est lui-aussi en hausse et atteint 1,7 milliard, contre 1,4 milliard douze mois plus tôt.

Dans ce contexte, Uber enregistre un EBITDA ajusté de 168 M$, loin de la perte de 359 M$ du 1er trimestre 2021.



La société enregistre néanmoins une perte de 5,9 Mds$ au 1er trimestre 2022, dont 5,6 Mds$ sont liés à des investissement dans Grab, Aurora et Didi. La valeur de ces investissements a en effet été révisée à la baisse, ce qui constitue une perte latente pour la société. Un an plus tôt, Uber enregistrait une perte de 108M$ à l'issue du 1er trimestre 2021.



'Nous sommes satisfaits de nos résultats du premier trimestre, avec une surperformance par rapport à nos prévisions trimestrielles et de solides marges supplémentaires', a déclaré Nelson Chai, directeur financier.



Pour le 2e trimestre, Uber cible un EBITDA ajusté compris entre 240 et 270 M$.