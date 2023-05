Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Uber: partenariat stratégique pluriannuel avec Waymo information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 15:32

(CercleFinance.com) - Uber Technologies annonce un nouveau partenariat stratégique pluriannuel avec Waymo, visant à rendre le Waymo Driver accessible à un plus grand nombre de personnes via la plateforme Uber depuis Phoenix (Arizona).



'Nous nous associons pour combiner la technologie de conduite autonome de pointe de Waymo avec l'échelle massive des réseaux de covoiturage et de livraison d'Uber', précise la plateforme de services de transport et de livraison de repas.



Cette intégration sera lancée plus tard cette année avec un nombre défini de véhicules Waymo sur le territoire d'exploitation nouvellement élargi de Waymo à Phoenix, et comprendra des trajets en covoiturage.