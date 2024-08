Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Uber: partenariat stratégique pluriannuel avec Cruise information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 08:50









(CercleFinance.com) - Uber Technologies annonce un partenariat stratégique pluriannuel pour intégrer les véhicules autonomes Cruise à sa plateforme : ils prévoient de lancer ce partenariat l'année prochaine avec un nombre dédié de véhicules autonomes basés sur Chevy Bolt.



Le groupe explique qu'une fois lancé, ce partenariat permettra à un passager Uber, lorsqu'il demandera une course admissible sur l'application Uber, de se voir offrir la possibilité de faire effectuer cette course par un véhicule autonome Cruise.



'En tant que plus grande plateforme de mobilité et de livraison, nous pensons qu'Uber peut jouer un rôle important dans l'introduction sûre et fiable de la technologie autonome pour les consommateurs et les villes du monde entier', commente son CEO Dara Khosrowshahi.





