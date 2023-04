Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber: partenariat avec Little Caesars aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 15:25









(CercleFinance.com) - Uber Technologies annonce un partenariat par lequel Little Caesars, la troisième plus grande chaîne de pizzas au monde, est désormais disponible pour la livraison avec sa plateforme de livraisons de repas Uber Eats.



'À ce jour, des milliers d'emplacements Little Caesars aux Etats-Unis ont été ajoutés à l'application Uber Eats, avec des plans pour ajouter des emplacements dans les 50 États américains à la plateforme au cours des prochains mois', précise-t-il.



Les clients de Little Caesars peuvent ainsi profiter de la gamme complète des fonctionnalités innovantes d'Uber Eats pour leur livraison à la demande, y compris des commandes groupées pour diviser automatiquement leur facture.





