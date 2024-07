Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Uber: partenariat avec le constructeur chinois BYD information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - Uber Technologies annonce un partenariat stratégique pluriannuel avec le constructeur automobile chinois BYD Co Ltd, visant à intégrer 100.000 nouveaux véhicules électriques BYD sur la plateforme Uber sur les principaux marchés mondiaux.



Offrant aux conducteurs l'accès aux meilleurs prix et financements pour les véhicules BYD sur sa plateforme, ce partenariat commencera en Europe et en Amérique latine, puis s'étendra au Moyen-Orient, au Canada, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande.



Les deux sociétés collaboreront également sur les futurs véhicules autonomes BYD qui seront déployés sur la plateforme de mobilité, Uber se disant bien placé pour mettre cette technologie à disposition du public mondial à grande échelle.





