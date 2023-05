Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber: partenariat avec Amazon dans la commande vocale information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 17:11









(CercleFinance.com) - Uber Technologies a annoncé jeudi s'être associé à Amazon afin que les utilisateurs de son service de livraison de repas Uber Eats puissent suivre l'évolution de leur commande sur Alexa, l'assistant vocal du géant de l'Internet.



Grâce à ce partenariat, les clients d'Uber pourront se servir de leurs appareils Amazon Echo afin de prendre connaissance du statut de leur commande passée sur Uber Eats.



L'accord, qui concerne pour l'instant les Etats-Unis, doit permettre aux consommateurs de rester informés en temps réel des étapes critiques du processus de livraison, depuis la préparation de la commande jusqu'à l'arrivée du chauffeur.



Il s'agit du troisième partenariat conclu avec Uber avec un assistant vocal suite aux accords qui avaient été signés l'an dernier avec Google Assistant et Apple Siri.





