Uber: partenaire de bp pour une mobilité zéro émission

(CercleFinance.com) - bp et Uber ont annoncé aujourd'hui un nouvel accord mondial sur la mobilité qui verra les entreprises travailler ensemble pour aider à accélérer l'engagement d'Uber à devenir une plate-forme de mobilité zéro émission aux États-Unis, au Canada et en Europe d'ici 2030 et dans le monde d'ici 2040.



Les partenaires comptent aider les conducteurs à passer aux véhicules électriques en leur donnant accès à une recharge fiable et pratique, y compris à des vitesses ultra-rapides.



Uber a pour objectif d'avoir 100 % des trajets sur la plateforme en véhicules électriques, en micromobilité ou en transport en commun d'ici 2040.



L'ambition de bp est de devenir une entreprise nette zéro d'ici 2050 ou avant et 'd'aider le monde à atteindre le net zéro'.





