Carrefour a fait état mardi d'une hausse de 2,8% à données comparables de son chiffre d'affaires annuel, à 91,48 milliards d'euros, le géant français de la grande distribution citant une amélioration de la performance en France et en Espagne. Dans l'Hexagone, ... Lire la suite
Bayer annonce mardi que sa division Monsanto a proposé de verser 7,25 milliards d'euros dans le cadre d'un règlement judiciaire national aux Etats-Unis afin de solder les poursuites actuelles et à venir contre son désherbant Roundup, mis en cause pour plusieurs ... Lire la suite
Le groupe verrier français Verallia a annoncé mardi le lancement d’une "revue stratégique de ses sites industriels en Europe", incluant la possibilité d'une fermeture de site en Allemagne et de mise à l'arrêt de fours en France et au Royaume-Uni, et qui pourrait ... Lire la suite
par Chuck Mikolajczak La Bourse de New York a fini en légère hausse mardi, effaçant des pertes subies en début de séance, alors que les valeurs technologiques se sont redressées et que le secteur financier a progressé, contribuant aux gains du Dow Jones. L'indice ... Lire la suite
