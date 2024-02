Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Uber: nouveau record de marge d'EBITDA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - Uber Technologies publie un bénéfice net attribuable de 1,4 milliard de dollars au titre du dernier trimestre 2023, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajusté en amélioration de 1,2 point à 3,4% des réservations brutes, marquant un nouveau record historique.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 15% pour atteindre 9,9 milliards de dollars (+13% à devises constantes), et ses réservations brutes se sont accrues de 22% à 37,6 milliards (dont +29% en mobilité et +19% en livraisons).



Pour les trois premiers mois de 2024, la plateforme de services indique anticiper un EBITDA ajusté de 1,26 à 1,34 milliard de dollars (contre 1,3 milliard sur le trimestre écoulé), ainsi que des réservations brutes de 37 à 38,5 milliards.





Valeurs associées UBER TECH NYSE +2.19%