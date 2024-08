Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Uber: nouveau partenariat stratégique avec Wayve information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 14:57









(CercleFinance.com) - Uber annonce un nouveau partenariat stratégique avec Wayve, 'l'un des leaders de l'IA incarnée pour la conduite autonome', société dans laquelle il va investir dans le cadre d'une extension de la levée de fonds de série C précédemment annoncée par Wayve.



Grâce au financement et au soutien supplémentaires d'Uber, Wayve a l'intention d'accélérer son travail avec les équipementiers automobiles mondiaux afin d'améliorer les véhicules grand public pour un déploiement futur sur la plateforme d'Uber.



Le partenariat prévoit que les futurs véhicules autonomes alimentés par Wayve seront disponibles sur le réseau Uber dans plusieurs marchés, apportant la technologie de pointe de Wayve aux plus de 150 millions d'utilisateurs mensuels d'Uber dans le monde.





