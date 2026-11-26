Uber UBER.N a annoncé jeudi avoir nommé Rakesh Ranjan au poste de président pour l'Inde et l'Asie du Sud, à compter du 4 janvier 2027.
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Cette nomination intervient plusieurs mois après que le poste est devenu vacant, suite au départ de Prabhjeet Singh en juin 2026 pour prendre la tête des opérations d’OpenAI en Inde en tant que directeur général
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Ranjan occupe actuellement le poste de directeur général d’Allen Online, la branche numérique de l’institut de formation Allen Career Institute
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Auparavant, il a passé huit ans chez Eternal ETEA.NS , alors connu sous le nom de Zomato, qu’il a rejoint en 2017 avant de devenir directeur général de sa division de commande et de livraison de repas
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Selon Uber, l’Inde est son troisième plus grand marché en termes de trajets, derrière les États-Unis et le Brésil, et son deuxième plus grand marché en termes de nombre de conducteurs à l’échelle mondiale
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