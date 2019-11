UBER : Londres lui dénie une licence d'exploitation

Cela signifie que tous les trajets n'étaient pas assurés et que certains ont été effectués par des conducteurs non titulaires d'un permis de conduire, dont l'un avait déjà vu son permis révoqué par TfL.

" Cela leur a permis de prendre des passagers comme s'ils étaient le conducteur commandé, ce qui s'est produit lors d'au moins 14 000 voyages, mettant ainsi la sécurité et la sûreté des passagers en danger ", explique Tfl.

(AOF) - L'autorité de régulation des transports de Londres (Tfl) a de nouveau refusé d'accord à Uber une licence d'exploitation, jugeant que le groupe de VTC n'assurait pas suffisamment la sécurité des passages. Tout en reconnaissant que le groupe technologique américain a fait certains progrès, elle le critique en particulier pour permettre à des chauffeurs non autorisés à charger leur photo sur le compte de conducteurs Uber.

