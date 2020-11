Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber : les livraisons alimentaires explosent au Royaume-Uni Cercle Finance • 13/11/2020 à 16:57









(CercleFinance.com) - Uber a déclaré avoir enregistré environ 32 millions de livraisons Uber Eats au Royaume-Uni au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre. Un an plus tôt, ce chiffre était de 12.5 millions. Cette augmentation de 156% en un an n'a cependant rien d'exceptionnel pour Uber Eats dont les réservations brutes ont récemment atteinte des taux de croissance à trois chiffres sur plusieurs marchés importants tels que les États-Unis, le Canada, la France ou encore le Japon.

Valeurs associées UBER TECH NYSE -0.06%