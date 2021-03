Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber : les chauffeurs britanniques vont être requalifiés Cercle Finance • 17/03/2021 à 15:17









(CercleFinance.com) - Uber Technologies recule de plus de 4% à la Bourse de New York mercredi après avoir annoncé hier soir la requalification immédiate de ses chauffeurs britanniques de VTC. Dans un formulaire transmis à la SEC, le gendarme financier américain, le groupe californien explique que ses chauffeurs au Royaume-Uni vont être requalifiés en tant que 'professionnels' (workers), une notion propre au code du travail britannique qui diffère toutefois du contrat d'un salarié. En tant que professionnels, ces chauffeurs conserveront un statut de travailleur autonome d'un point de vue fiscal, mais pourront bénéficier du salaire minimum, de congés payés, voire d'un régime de retraite financé par Uber. Dans le document, Uber fait valoir que 99% de ses chauffeurs au Royaume-Uni gagnaient davantage que le salaire minimum fixé au niveau national ('National Living Wage'). Le groupe de San Francisco précise que ses chauffeurs touchent en moyenne 17 livres par heure à Londres et 14 livres dans le reste du pays, contre un salaire minimal aujourd'hui situé autour de 10 livres par heure. Si ces coûts supplémentaires devraient pénaliser les marges bénéficiaires du groupe, cette requalification présente également un certain nombre d'avantages, précisent les analystes. Les équipes de Bank of America estiment ainsi que la mesure pourrait améliorer le positionnement compétitif d'Uber au Royaume-Uni en fidélisant ses chauffeurs et en rendant l'accès au marché plus difficile pour de nouveaux concurrents. BofA souligne également que cette requalification ne concerne pas les livreurs de son activité de repas à domicile, Uber Eats, tout au moins pour le moment.

Valeurs associées UBER TECH NYSE -3.69%